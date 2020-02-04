Собаку украли у пожилого петербуржца прямо на улице

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:53:14+03:00

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Жительница Петербурга бьет тревогу и обращается к горожанам за помощью. Во вторник, 4 февраля, в социальной сети женщина рассказала о том, как у старика украли маленькую собаку породы мопс. По ее словам, это произошло вечером в воскресенье, 2 февраля, у магазина на проспекте Художников.

- У пожилого человека была украдена собака породы мопс у алкогольного магазина, расположенного в доме 24, корпус 1, по проспекту Художников около 22 часов, - рассказала петербурженка.

Она обратилась к автовладельцам, которые паркуют машины по этому адресу. Женщина надеется, что у кого-то мог быть включен видеорегистратор, который зафиксировал момент, как неизвестные люди уносят собаку.

- Помогите. Просто на 86-летнего деда уже столько грязи льют, что нет сил, - пожаловалась женщина.

Комментаторы в соцсети не были столь расположены к беде старика. Один из них упрекнул деда в том, что он променял мопса на бутылку и предложил просто выкупить собаку обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU