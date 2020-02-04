Школьницы избили и ограбили 80-летнюю старушку в Ленобласти

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:10:39+03:00

Три школьница подозреваются в избиении и ограблении 80-летней соседки по коммуналке в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пенсионерка заявила, что на нее напала соседка по коммуналке со своими подружками

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Полиция Волховского района Ленинградской области разбирается с тремя подростками, которые могут быть причастны к ограблению старушки. Около четырех часов дня в понедельник, 3 февраля, к правоохранителям обратилась 80-летняя женщина, которая рассказала, что на нее напала малолетняя соседка по коммунальной квартире вместе со своими подружками.

- По словам женщины в три часа дня в субботу, 1 февраля, к комнате коммуналки в одном из домов по улице Марата на нее напала ее 14-летняя соседка вместе с тремя своими подружками. Подростки избили старушку руками, после чего украли мобильный телефон и три тысячи рублей, которые лежали в шкафу, и сбежали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция незамедлительно приехала в указанную коммунальную квартиру. Оттуда в районный отдел они доставили троих подростков 2002 и 2005 годов рождения.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Подростки переданы законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU