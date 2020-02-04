Мастер по ремонту украл на работе техники на 1,1 миллиона рублей
Полиция Василеостровского района Петербурга оперативно задержала недобросовестного мастера по ремонту бытовой техники, который подворовывал на работе. Около половины двенадцатого утра в понедельник, 3 февраля, 32-летний индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом, обратился к правоохранителям с заявлением. Во время инвентаризации он не досчитался огромного количества вещей.
- Мужчина рассказал, что проводил инвентаризацию в арендуемом под мастерскую помещении в Тучковом переулке. При проверке он не досчитался большого количества техники, которая была на ремонте, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Оказалось, что в помещении не хватало ноутбуков, мобильных телефонов, телевизора, планшета и моноблока. Общая сумма ущерба составила 1 136 000 рублей.
Прибыв на место, полиция задержала подозреваемого вора. Им оказался 30-летний мастер по ремонту, который работал в этой конторе. Во время обысков, пропавшие вещи были частично изъяты.
На данный момент возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый мастер задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU