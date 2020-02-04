Мастер по ремонту украл на работе техники на 1,1 миллиона рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:28:45+03:00

Петербургский мастер по ремонту украл на работе техники более чем на 1,1 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский предприниматель узнал о воровстве сотрудника по время проведения инвентаризации

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Полиция Василеостровского района Петербурга оперативно задержала недобросовестного мастера по ремонту бытовой техники, который подворовывал на работе. Около половины двенадцатого утра в понедельник, 3 февраля, 32-летний индивидуальный предприниматель, который занимается ремонтом, обратился к правоохранителям с заявлением. Во время инвентаризации он не досчитался огромного количества вещей.

- Мужчина рассказал, что проводил инвентаризацию в арендуемом под мастерскую помещении в Тучковом переулке. При проверке он не досчитался большого количества техники, которая была на ремонте, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что в помещении не хватало ноутбуков, мобильных телефонов, телевизора, планшета и моноблока. Общая сумма ущерба составила 1 136 000 рублей.

Прибыв на место, полиция задержала подозреваемого вора. Им оказался 30-летний мастер по ремонту, который работал в этой конторе. Во время обысков, пропавшие вещи были частично изъяты.

На данный момент возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый мастер задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU