Четыре трупа, обглоданные крысами, нашли в заброшенной военной части в Петербурге

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:46:51+03:00

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В Коломягах в заброшенной воинской части Петербурга нашли четыре трупа. Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил в понедельник, 3 февраля 2020 года, жителем улицы 3-я линия 2-й половины Приморского района, когда он зашел на территорию казарм, которые располагаются на той же улице. Испугавшись, он сразу же обратился в полицию.

- Четыре мертвеца были обнаружена в полуразрушенном помещении, где ранее располагалась воинская столовая, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При осмотре трупов стало видно, что они частично искусаны и поедены крысами. При этом признаков насильственной смерти на телах видно не было.

По мнению эксперта, все четверо умерли около трех дней назад. Вероятнее всего причиной стало отравление, так как рядом с мертвецами была найдена канистра с неизвестной темной жидкостью, которую изъяли для проверки. Тела отправлены в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU