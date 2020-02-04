ВАЗ разнесло в хлам при лобовом ДТП с маршруткой в Ленобласти

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:04:06+03:00

В смертельном ДТП в Ленобласти погиб водитель ВАЗ / Фото: УГИБДД Петербурга и Ленобласти

Водитель «девятки» погиб на месте, еще двое человек пострадали

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Жесткая авария унесла жизнь 68-летнего мужчины. Рано утром во вторник, 4 февраля 2020 года, на заснеженной дороге Дыми - Бор - Колбеки – Бочево в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение российских автомобилей ВАЗ 21099 и маршрутки ПАЗ. В результате легковушку смяло словно консервную банку.

- Авария произошла на 10-м километре дороги в 6:25 часов. По предварительным данным, 68-летний водитель «девятки-99» не справился с управлением на заснеженной дороги из-за чего вылетел на полосу встречного движения, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В это время по встречке ехала маршрутка, за рулем которой находился 42-летний мужчина. Автомобили на скорости столкнулись, в результате чего легковушку разнесло в хлам.

Водитель ВАЗ умер на месте. Также пострадали два пассажира маршрутки, которым была оказана помощь на месте ДТП.

На данный момент на месте работают сотрудники дорожной инспекции, проводят проверку и выясняют все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU