Две иномарки столкнулись на Аничковом мосту

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу две двойные аварии произошли ранним утром вторника в самом центре Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, которыми они делятся в соцсетях, и там и там не смогли разъехаться автомобили такси. Видимо водители сильно устали после бессонной ночи. Одно ДТП произошло на Невском проспекте, а второе - на Садовой улице.

- ДТП на Аничковом мосту, - пишут очевидцы и отмечают, что ночью на дорогах - самое опасное время. - Стада безмозглых начинают гонять по пустому городу, доказывая свою удаль, таким же «гонщикам» с завышенной самооценкой.

Другие отмечают, что в аварию попали машины такси, а причина в том, что таксисты работают почти сутками и под утро они, уставшие, теряют внимание: «Дайте таксистам нормальные зарплаты! Они же зашиваются, работают на износ! Будет меньше ДТП в разы и летальных исходов».

И словно в подтверждение эти слов, на Садовой улице произошло еще одно ДТП. На перекрестке с Гороховой улицей столкнулись две машины такси: «Садовая-Гороховая, оба таксисты, оба гастарбайтеры. На пустой улице...»

По предварительным данным, обе аварии обошлись без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU