Петербургские депутаты хотят запретить штрафовать за остекленные балконы «задним числом»

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:13:34+03:00

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Вопрос остекления балконов и лоджий - довольно больной для Санкт-Петербурга. В сыром северном климате многие владельцы квартир пытаются сделать их теплее. При этом они нарушают внешний, утвержденный вид дома. Особенно странно это смотрится в исторической части города. Поэтому с 11 января 2020 года в силу вступил закон, разрешающий штрафовать нарушителей. Но под удар могут попасть и жители спальных районов и те, кому квартиры достались уже в таком виде. Дабы избежать несправедливости, в петербургском ЗакСе требуют не допустить обратного действия закона и предлагают свои поправки.

- Начиная с советских времен в районах типовой застройки зданиями, не имеющими архитектурной ценности, петербуржцы массово остекляли свои балконы. С тех пор прошло много лет, зачастую не раз поменялись и собственники квартир. Наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня несправедливо и неправильно, - заявил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Он отметил, что новый законопроект вносит поправки в действующий Закон «Об административных правонарушениях», что на дает штрафовать людей, которые остеклили свои балконы до 11 января 2020 года.

- Наша задача – быстро внести изменения и защитить интересы простых горожан, -уверен председатель ЗакСа.

ИСТОЧНИК KP.RU