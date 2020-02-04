Жителю Выборга вспороли живот одноразовым пластиковым ножом

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:17:59+03:00

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В больницу города Выборг, что в Ленинградской области, днем в пятницу, 31 января, попал 37-летний мужчина, работающий сборщиком на Выборгском Судостроительном заводе. Мужчину забрали из комнаты общежития с проникающим колото-резанным ранением прямой кишки, с повреждением задней стенки мочевого пузыря, в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что такие серьезные раны он получил от обычного одноразового пластикового ножа.

- Выяснилось, что днем, 31 января, раненный мужчина выпивал вместе с коллегой, 50-летним электромонтажником в комнате общежития в доме 2Б по Приморскому шоссе. Слово за слово и между мужчинами началась перепалка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Электромонтажник сначала несколько раз ударил коллегу руками по голове, а затем схватил пластиковый нож и пырнул им мужчину в живот, попав в прямую кишку.

Подозреваемый был задержан в понедельник, 3 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU