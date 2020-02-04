2020-02-04T11:29:11+03:00
Происшествия

Из-за «минеров» эвакуировали НИИ имени Джанелидзе и Мариинскую больницу

Традиционно «бомбы» ищут районных судах и других учреждениях
Петр КИБЕР
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Из-за ложного минирования эвакуирован НИИ имени Джанелидзе. Фото: vk.com/spb_todayИз-за ложного минирования эвакуирован НИИ имени Джанелидзе. Фото: vk.com/spb_today
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НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Мариинская больница попали в список «заминированных» объектов, где ищут бомбы. Из-за посланий почтовых террористов, лечебные заведения пришлось эвакуировать.

- В НИИ им. Джанелидзе в 11.40 пришло сообщение о заминировании, говорят до 13.00 минимум закрыли, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Одновременно с этим лже-минеры выгнали на улицу персонал и Мариинской больницы. Также, уже традиционно, с утра были проверены районные суды Санкт-Петербурга. После проверки они постепенно возвращаются к работе.

От имени неизвестных злоумышленников пришли письма о возможных взрывах в десятках школ и детских садов Северной столицы. Везде идут проверки.

Напомним, что подобное продолжается уже второй месяц. Только накануне из-за действий «террористов» были эвакуированы больше двух тысяч человек. Ни одного взрывного устройства за это время найдено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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