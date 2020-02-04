Вестибюль «Площадь Восстания» «взорвал» житель Сызрани

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:38:25+03:00

Сообщение о взрыве в метро Петербурга поступило с телефона Тулы Фото: СОЦСЕТИ

Сам мобильный телефон, с которого поступило сообщение о ЧП, зарегистрирован в Туле

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Вечером в понедельник, 3 февраля, жители Петербурга наблюдали огромное скопление автомобилей МЧС, ОМОН и полиции возле вестибюля метро «Площадь Восстания». Специалисты проверяли станцию на опасные предметы, а также взрыв. Оказалось, что вызов ложный. А «минером» оказался молодой житель Сызрани, представившийся поддельным именем.

- В 19:56 часов 3 февраля на телефон 112 поступило сообщение о том, что на станции метро «Площадь Восстания» произошел взрыв. Человек на конце провода представился как Незамаев Денис Алексеевич, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На место были направлены экстренные службы, которые выяснили, что информация о взрыве не подтвердилась. После тщательного осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Зато сотрудники ФСБ быстро определили звонившего. Оказалось, что номер телефона, с которого поступило сообщение, зарегистрирован на 26-летнего жителя Сызрани, а симкарта и вовсе приобретена в Туле. Разумеется, молодого человека зовут не так, как представился голос в трубке.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU