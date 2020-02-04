В центре Петербурга люди с войны жили на немецкой осколочной гранате

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:43:11+03:00

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В нынешнем году исполняется 75 лет с окончания Великой Отечественной войны. И все это время в самом центре Петербурга люди жили в опасности. Под ними, в прямом смысле слова, лежала «мина». Точнее немецкая осколочная граната.

- 3 февраля, около 16 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время расчистки подвала от мусора в доме 1 в переулке Крылова рабочие обнаружили предмет, похожий на гранату, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Естественно, что все работы были остановлены и напуганные дворники остались ждать взрывников ОМОНа. Те приехали быстро и определили, что подозрения оказались не напрасными.

В подвале жилого дома действительно лежал опасный боеприпас. Специалисты установили, что это ручная осколочная граната немецкого производства М-39, еще называемая «яйцо», содержащая в корпусе разрывной заряд и находящаяся в коррозийном состоянии.

Находку, которая могла бахнуть в любой момент, вывезли на полигон и подорвали.

ИСТОЧНИК KP.RU