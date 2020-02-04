Мужчина рубанул саблей по голове друга в Новой Ладоге

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:15:29+03:00

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Житель из Новой Ладоги, что в Ленинградской области, не очень умеет вести себя в гостях, поэтому решил избавиться от товарища с помощью сабли. Около пяти часов утра в понедельник, 3 февраля, прохожие обнаружили на Старом канале у бетонного моста человека с резанными ранами головы.

- У госпитализированного 32-летнего мужчины диагностированы перелом свода черепа, рубленная рана головы и лица. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что пострадавший находился в гостях у друга у дома 13 микрорайона А. Там же был еще один 61-летний мужчина. Все пили, общались, но внезапно между гостями началась ссора. Тогда старший неожиданно достал саблю и ударил своего противника по голове.

Полиция быстро задержала подозреваемого. Он ошивался возле дома друга в пьяном состоянии. Оказалось, что в куртке у него были две гранаты Ф-1. Дома же мужчина хранил еще больше боеприпасов. Во время обыска у него изъяли более сотни различных патронов.

Известно, что подозреваемый неоднократно судим. На данный момент он задержан. возбуждено уголовное дело, а гранаты переданы в военные часть, где были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU