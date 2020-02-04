В Петербурге полицейские надели наручники на маму с ребенком, приняв ее за закладчицу наркотиков
Обычная прогулка мамы с сыном закончилась в полицейском участке. Молодую жительницу Петербурга скрутили бравые полицейские, которые приняли женщину за закладчицу наркотиков. Несмотря на все доводы, они надели на перепуганную мать наручники и отвезли в отделение. Та позднее пожаловалась на действия стражей порядка. Теперь их поступок проверяет Следственный комитет.
- 23 января около 17:00 у дома № 43 на улице Руставели 30-летняя женщина вышла погулять с ребенком к ж/д станции, так как ее сын любит смотреть на поезда. Сама мама периодически доставала смартфон и делала фото проезжающих составов, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Эти действия и приняли за снимки места закладок оказавшиеся рядом полицейские.
Несмотря на все протесты, стражи порядка отвезли мать с ребенком в участок, где у нее ничего не нашли. Да и сама женщина ранее никогда не привлекалась к ответственности. Ее сразу отпустили, но теперь уже петербурженка пошла искать правды.
Женщина попросила Следком разобраться в задержании, а также пожаловалась, что ей и ребенку причинили моральный и физический (ей) вред от наручников.
ИСТОЧНИК KP.RU