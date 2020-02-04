Петербургский приют пять месяцев не отдает кота настоящим хозяевам

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:53:14+03:00

Петербуржцы пять месяцев не могут вернуть кота, который попал в приют для животных Фото: СОЦСЕТИ

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Семья из Петербурга уже почти пять месяцев борется с приютом для животных, пытаясь забрать своего кота. Британец по имени Сема потерялся при переезде 11 сентября 2019 года, вырвавшись от испуга из переноски. Хозяева бросились его искать, облазили все подвали и чердаки. Но оказалось, что в тот же день кота нашли и передали сначала в зоомагазин, а оттуда он уже попал в приют. Казалось бы, волонтеры должны были с радостью вернуть животное домой, но этого не происходит.

- Нам стало известно, что кот попал в приют «Преданное сердце». К сожалению, приют отказывается отдавать кота владельцам. В данный момент Сема находится на одной из передержек приюта, в Питере или в области. Помогите, пожалуйста его найти, - кинули клич по социальным сетям хозяева и их друзья.

Хозяйка кота даже создала группу, написала множество обращений и петиций, борясь за своего любимца. Однако от приюта получает лишь один ответ – кота вы не получите. Также она отметила, что это уже далеко не первая история, когда данный приют отказывается отдавать животных законным владельцам даже после предъявления ветпаспорта и описания всех примет.

- Местоположение нашего любимца от нас скрывают. Они уже вживили Семе чип и сделали новый, ложный, паспорт для оправки в Германию в ближайшие дни, - пожаловалась хозяйка.

Работники же приюта всю эту историю называют клеветой и травлей, называя людей мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU