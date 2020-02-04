В портах Петербурга объявили борьбу со льдом

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:42:33+03:00

К февралю морозы все же сковали акватории города

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В Большом порту и Пассажирском порту Петербурга начинается период ледокольных проводок. К февралю акватории Северной столицы все же сковал небольшой мороз из-за чего судам стало сложно причаливать. В связи с этим с 12:00 часов вторника, 4 февраля, специальные плавательные средства начнут колоть лед.

- В связи с установлением отрицательных температур воздуха, началом льдообразования в Невской губе, Кронштадтском корабельном фарватере и Петербургском морском канале 4 февраля объявлено начала периода ледокольной проводки, - говорится в распоряжении, подписанном капитаном морского порта Александром Волковым.

Отметим, что нынешней аномальной зимой акватории Петербурга начали покрываться льдом на два месяца позже, чем прошлой. Так, сезон ледокольных проводок год назад начался еще 10 декабря 2018 года.

Во вторник, 4 февраля, в Петербурге стоит 4-градусный мороз и яркое солнце. Минусовая температура по прогнозам синоптиков продержится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU