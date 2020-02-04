Американец отсудил у вдовы петербургского бизнесмена 16 миллионов долларов

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:53:44+03:00

Это сумма долга и набежавшие по ней проценты

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение по делу бизнесмена Валерия Пшеничного, который четыре года назад взял в долг у гражданина США 15 миллионов долларов. Сам коммерсант, попавший под уголовное дело о мошенничестве, умер в следственном изоляторе, а ответчиками по иску выступали его вдова и сын.

- Истец обратился в суд, указывая, что 28.02.2016 г. передал Валерию Пшеничному 15 000 000 долларов США. Тот обязался вернуть всю сумму вместе с процентами по ставке 4% в год. Подтверждающие документы заверены нотариусом штата Флорида, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Неизвестно с чего бизнесмен собирался возвращать огромный долг, но в 2018 году его арестовали по подозрению в мошенничестве с гособоронзаказом почти на миллиард рублей. Следствие считает, что он, с сообщниками, намеренно завысил цену на создание трехмерной модели подлодки «Варшавянка». Сам Пшеничный загадочно погиб в СИЗО - его нашли с петлей на шее.

Позднее в мошенничестве обвинили и сына бизнесмена Дениса. Все по тому же делу. С декабря 2019 года он находится в розыске.

С него и его матери - вдовы Валерия Пшеничного гражданин США просил 16,2 миллиона долларов. То есть долг и набежавшие проценты. Суд Приморского района Петербурга иск удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU