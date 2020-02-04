В Петербурге и Ленобласти предлагают провести полную интеграцию

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:22:39+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об интеграции Петербурга и 47-го региона. По его словам, это позволит сделать жизнь людей более качественной, а экономически субъекты получат дополнительную синергию для развития. Отмечается, что речь идет не об изменении границ, а уравнивании социальных льгот и тарифов.

- Я буду предлагать подписать соглашение с Петербургом о полной экономической, социальной и транспортной интеграции. В первую очередь, необходимо выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализованию, то есть, сделать транспортно-эфемерную интеграцию, - завил Дрозденко.

Также он отметил необходимость уровнять социальные льготы и провести дорожную интеграцию. А именно, реализовать транспортные развязки на границе двух субъектов с использованием федерального, городского и областного бюджетов.

Кроме того, Дрозденко упомянул и экологические проекты. Так, он отметил, что область готова определить зеленые зоны в 30 километров вокруг Петербурга, чтобы у города были «легкие». При этом он подчеркнул, что, в свою очередь, Северная столица должна принять участие в соотношении 50 на 50 в создании совместной программе по переработке мусора, который город ввозит в Ленобласть.

ИСТОЧНИК KP.RU