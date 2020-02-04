В Петербургском метро объяснили разный интервал поездов в течение суток

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:43:30+03:00

В подземке отметили, что изменили количество вагонов в составах на некоторых линиях

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Петербургский метрополитен объяснил принципы организации движения поездов на линиях. Разъяснительный комментарий подземка опубликовала во вторник, 4 февраля, в ответ на вопрос любопытного пассажира, который обратил внимание на то, что в течение дня составы приезжают на станции с разным интервалом.

- Графики движения составляются с учетом анализа сложившихся пассажиропотоков и технической возможности систем управления движением поездов с обеспечением необходимого уровня безопасности перевозки пассажиров для каждой линии, - отметили в подземке.

На сегодняшний день графики движения поездов составляются с учетом час пика, тогда интервал в зависимости от линии варьируется от 1 минуты 53 секунд до 2 минут 36 секунд. В обычное дневное время составы ходят с частотой от раз в 2,5-3 минут до 3,5-4 минут, опять же в зависимости от ветки. Самые активные линии это 1 и 2. Самые продолжительные интервалы на 4 и 5 линиях.

- Вышеуказанные средние интервалы движения поездов на Линиях 1, 2, и 3 остаются неизменными в течение ряда последних лет на линиях 4 и 5 внесены изменения в связи с вводом в эксплуатацию участка от станции «Международная» до станции «Шушары» и электродепо «Южное», - рассказали в метрополитене.

Отмечается, что изменения на 4 и 5 линиях связаны в том числе с увеличением вагонов в составах до семи и восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU