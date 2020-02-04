2020-02-04T16:30:11+03:00
Общество

Ленобласть засыпает снегом, но метель пройдет мимо Петербурга

Восточные районы 47 региона замело, на дорогах сложная обстановка [видео]
Петр КИБЕР
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Восток Ленобласти замело снегом. Фото: vk.com/spb_todayВосток Ленобласти замело снегом. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге впервые за несколько дней ярко светит солнце и кажется, что ясно и безоблачно везде. Но буквально в 50 километрах от центра города метет метель. Сильный снегопад пришел в Ленинградскую область и заметает дороги.

- На трассе «Кола», маршрутка в кювете, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Причиной аварии скорее всего явился снег. На кадрах съемки хорошо заметно, как заметена дорога. По предварительным данным, в аварии погиб водитель маршрутки.

Судя по онлайн-картам погоды, по состоянию на 15:00 снежный фронт накрыл территорию от поселка Приладожский до Лодейного поля. В снегу оказались Волховский и, частично, Тихвинский районы Ленобласти.

Петербургу при этом метель не грозит. Пришедший с северо-востока заряд так и уйдет мимо города на юго-восток. А вот жителей 47 региона вновь пугают сюрпризами природы. 5 февраля синоптики обещают небольшой снег, гололед и, в отдельных районах, до -18 градусов ночью.

Из-за снегопада в Ленобласти на трассе "Кола" в кювет улетела маршрутка с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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