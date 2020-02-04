2020-02-04T15:23:18+03:00
Общество

Бдительные петербуржцы предотвратили кражу крышки люка

Горожане увидели незадачливого вора и вызвали полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Бдительные жители Петербурга предотвратили кражу канализационного люкаБдительные жители Петербурга предотвратили кражу канализационного люкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Петербурга не дали вору украсть крышку люка. В субботу, 1 февраля, незадачливый похититель пытался совершить хищение с канализационного колодца у дома 100 на проспекте Луначарского. Это из окна дома увидел бдительный жилец, который не раздумывая, позвонил в полицию и сообщил о противоправном действии.

- Сотрудники МВД по Калининскому району оперативно отреагировали на сообщение и задержали гражданина на месте преступления. После этого на место приехала бригада филиала «Водоотведение Петербурга», чтобы обследовать колодец и проверить исправность крепления крышки, - сообщили в компании.

В «Водоканале» напомнили жителям Петербурга о том, что очень важно сообщать о попытках кражи крышек люка, ведь без них колодцы могут представлять опасность как для людей, так и для автомобилей.

- По возможности снимите процесс кражи на видео или сфотографируйте злоумышленников. Оперативная информация позволит максимально быстро устранить проблему и обеспечить безопасность горожан, ведь открытые люки могут стать причиной различных травм и аварийных ситуаций на дорогах, - отметили в предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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