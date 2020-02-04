В Петербурге выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:42:04+03:00

За неделю в Петербурге более 48 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем не менее, эпидемии вирусных инфекций в городе нет

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В Петербурге выросло число людей, заболевших гриппом и ОРВИ. Как стало известно в понедельник, 3 февраля, за пятую календарную неделю 2020 года зарегистрировано порядка 48 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 25 – грипп. Однако беспокоиться не о чем, заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

- Среди заболевших более 62,3 процентов это дети до 17 лет включительно. В целом заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже недельного эпидемического порога на 15,1 процентов, - говорится в отчете Роспотребнадзора.

Однако количество заболевших несколько выросло. Так, за четвертую неделю 2020 года было зарегистрировано около 41 тысячи случаев ОРВИ, в том числе 16 случаев гриппа.

Для профилактики заболевания специалисты советуют часто и тщательно мыть руки, избегать контакта с болеющими людьми, принимать витамины, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и пить больше жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU