Грабитель барбершопа в Мурино попал на видео

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:15:21+03:00

Ночной вор попал на видео, когда грабил барбершоп в Мурино Фото: принтскрин видео.

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Владельцы барбершопа в городе Мурино ищут человека, который ограбил салон. Около трех часов ночи в понедельник, 3 февраля, неизвестный мужчина пробрался в помещение мужской парикмахерской, взломав входную дверь, которая расположена в доме 12 по Охтинской аллее. Все происходящее попало на видео камеры слежения.

- Злоумышленник проник в помещение, украл денежные средства из сейфа и дорогостоящее профессиональное оборудование барбера, - рассказали пострадавшие владельцы салона.

На кадрах видно, как человек в светлых спортивных штанах, кроссовках и куртке со светоотражателем на капюшоне, зашел в помещение. Он быстро подошел к стойке администратора, взял что-то из ящика, а после подошел к рабочему месту парикмахера, забрал бритву и поспешил уйти.

Владельцы парикмахерской бросили в социальных сетях клич в надежде, что кто-нибудь видел этого человека и поможет им найти вора.

Грабитель мужской парикмахерской в Мурино попал на видео .

ИСТОЧНИК KP.RU