На Мурманском шоссе в кювет улетела маршрутка с пассажирами, погиб водитель
Смертельное ДТП произошло днем 4 февраля в Волховском районе Ленинградской области. Около 13:00 на сотом километре Мурманского шоссе (оно же автодорога «Кола») маршрутка врезалась во встречный грузовик, а потом рикошетом улетела в кювет.
- Водитель 1959 года рождения, управляя пассажирским микроавтобусом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
От удара маршрутку отбросило на свою полосу, а дальше по инерции «Газель» вылетела на обочину, где закопалась в снег. Водитель микроавтобуса погиб на месте. Пассажиры, по предварительным данным, живы. Сведения о пострадавших уточняются.
Причиной аварии могли стать сложные погодные условия. С утра на восточные районы Ленинградской области обрушилась метель и трассы, в том числе Мурманское шоссе, заметены снегом. Все обстоятельства смертельной аварии установят инспектора дорожной полиции.
Из-за снегопада в Ленобласти на трассе "Кола" в кювет улетела маршрутка с пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU