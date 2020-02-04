На Мурманском шоссе в кювет улетела маршрутка с пассажирами, погиб водитель

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:16:28+03:00

До этого микроавтобус влетел во встречный грузовик [видео]

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Смертельное ДТП произошло днем 4 февраля в Волховском районе Ленинградской области. Около 13:00 на сотом километре Мурманского шоссе (оно же автодорога «Кола») маршрутка врезалась во встречный грузовик, а потом рикошетом улетела в кювет.

- Водитель 1959 года рождения, управляя пассажирским микроавтобусом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара маршрутку отбросило на свою полосу, а дальше по инерции «Газель» вылетела на обочину, где закопалась в снег. Водитель микроавтобуса погиб на месте. Пассажиры, по предварительным данным, живы. Сведения о пострадавших уточняются.

Причиной аварии могли стать сложные погодные условия. С утра на восточные районы Ленинградской области обрушилась метель и трассы, в том числе Мурманское шоссе, заметены снегом. Все обстоятельства смертельной аварии установят инспектора дорожной полиции.

Из-за снегопада в Ленобласти на трассе "Кола" в кювет улетела маршрутка с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU