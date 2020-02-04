В Ленобласти расширили гарантии бесплатной медицинской помощи

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:33:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Медицинское обслуживание в Ленинградской области должно стать быстрее и доступнее. Соответствующее постановление, расширяющее гарантии бесплатной помощи, во вторник, 4 февраля, подписал губернатор региона Александр Дрозденко. В первую очередь это коснется онкологических больных.

- Для пациентов с онкологией существенно сокращены сроки ожидания получения специализированных обследований. Диагностические и лабораторные исследования в случае подозрения рака не должны превышать семи рабочих дней со дня назначения, с сроки консультации – не более трех. Ждать оказания специализированной медицинской помощи онко-пациентам придется также не более семи дней с момента установления предварительного диагноза заболевания, - сообщили в администрации области.

Также территориальной программой установлены отдельные нормативы объема и финансовых затрат по проводимым в амбулаторных условиях отдельным диагностическим и лабораторным исследованиям куда входят КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы и многие другие.

Постановление конкретизирует и права пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, на получение медицинской помощи, включая проведение диспансеризации. На финансирование программы в 2020 году выделено почти 32,7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU