Искусственный домик для спасения детенышей кольчатой нерпы создали в Петербурге

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:56:03+03:00

В Петербурге создали первый в России домик для спасения детенышей нерпы / Фото: Водоканал Петербурга

Изменить размер текста: A A

В Петербурге создали первый в России прототип искусственного домика для выкармливания потомства кольчатой нерпы. Во вторник, 4 февраля, логовище, необходимое животным в условиях аномально теплых зим, продемонстрировали в поселке Репино. Над разработкой его конструкции работают ученые-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. Такой домик позволит нерпам безопасно выращивать своих детенышей при полном отсутствии снега и льда.

- В конце зимы и начале весны самки нерп и тюленей приносят потомство, а затем выкармливают его на льду. В этом году Финский залив не покрылся льдом и самкам негде устраивать логовища и выкармливать потомство, - рассказали в «Водоканале Петербурга», где сейчас находится прототип домика.

Испытывать прототип логова будет Крошик / Фото: Водоканал Петербурга

Пластиковое укрытие должно защищать нерпенка от хищников и осадков, а в случае, если весенний лед растает слишком быстро, оно должно остаться на плаву. Первым испытателем плавучего домика для нерп должен стать Крошик, чье мнение специалисты будут учитывать в первую очередь в процессе доработок этого сооружения.

По прогнозам зоологов, грядущий сезон размножения станет самым аномальным для фонда балтийской нерп из-за теплой зимы. Специалисты простят при обнаружении на побережье детенышей тюленей незамедлительно сообщать об этом по телефону: 699-23-99.

ИСТОЧНИК KP.RU