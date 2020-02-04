2020-02-04T17:38:00+03:00
Общество

Жительнице Петербурга пришел счет в 153 тысячи рублей за отопление «однушки»

Огромная сумма шокировала женщину и она нашла, в чем ошибка
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербурженке пришел счет в 155 тысяч рублей. 153 из них - за отопление.Петербурженке пришел счет в 155 тысяч рублей. 153 из них - за отопление.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Платежи за ЖКХ, особенно после нового года, когда повышаются тарифы - всегда неприятный сюрприз. Но счет, полученный жительницей улицы Катерников, что в Балтийской жемчужине, превзошел все ожидания. Ей, за обычную однушку, точнее даже студию, насчитали...155 тысяч рублей. Шокированная женщина поделилась «счастьем» с пользователями соцсетей.

- 155 332 рубля 53 копейки. Кварплата за январь за студию, - написала в группе жилого комплекса «Море 4» ВКонтакте Татьяна Лешанова.

Соседи по дому тут же начали искать, в чем ошибка - в правдивость счета поверить было трудно - и нашли ее. Самая большая сумма - 153,5 тысячи рублей была начислена за отопление. Здесь то и был подвох. Дело в том, что девушка сама подавала данные через онлайн-сервис.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. ЗакС спросит с вице-губернатора Бондаренко за негуманные платежки за отопление и за двукратный рост взносов за капремонт

00:00
00:00

А там, в строке «отопление» вместо единиц измерения гигакалорий киловатт-час, стоял гигаватт-час. Вот и получилось превышение в 1000 раз. При этом у разных жильцов одного ЖК единицы измерения разнятся. Теперь у людей возникли вопросы к управляющей компании.

Ну а сама петербурженка будет требовать перерасчета. Платить за тепло на тысячу месяцев вперед она не собирается.

Это сумма без долгов. Просто в расчеты закралась ошибка. Фото: vk.com/jk_more_4 / Татьяна Лешанова.

Это сумма без долгов. Просто в расчеты закралась ошибка. Фото: vk.com/jk_more_4 / Татьяна Лешанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В начале февраля на Неве начался ледоход
Жительнице Петербурга пришел счет в 153 тысячи рублей за отопление «однушки»
Искусственный домик для спасения детенышей кольчатой нерпы создали в Петербурге
В Ленобласти расширили гарантии бесплатной медицинской помощи
На Мурманском шоссе в кювет улетела маршрутка с пассажирами, погиб водитель
Грабитель барбершопа в Мурино попал на видео
В Петербурге выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Бдительные петербуржцы предотвратили кражу крышки люка
Ленобласть засыпает снегом, но метель пройдет мимо Петербурга
В Петербургском метро объяснили разный интервал поездов в течение суток
Смольный дал полтора года на подготовку проекта частного трамвая от Купчино до Шушар и Славянки
В Петербурге и Ленобласти предлагают провести полную интеграцию
Более 70 миллионов рублей растрачено при реконструкции парка Екатерингоф
Американец отсудил у вдовы петербургского бизнесмена 16 миллионов долларов
В портах Петербурга объявили борьбу со льдом
Петербургский приют пять месяцев не отдает кота настоящим хозяевам
В Петербурге полицейские надели наручники на маму с ребенком, приняв ее за закладчицу наркотиков