Жительнице Петербурга пришел счет в 153 тысячи рублей за отопление «однушки»
Платежи за ЖКХ, особенно после нового года, когда повышаются тарифы - всегда неприятный сюрприз. Но счет, полученный жительницей улицы Катерников, что в Балтийской жемчужине, превзошел все ожидания. Ей, за обычную однушку, точнее даже студию, насчитали...155 тысяч рублей. Шокированная женщина поделилась «счастьем» с пользователями соцсетей.
- 155 332 рубля 53 копейки. Кварплата за январь за студию, - написала в группе жилого комплекса «Море 4» ВКонтакте Татьяна Лешанова.
Соседи по дому тут же начали искать, в чем ошибка - в правдивость счета поверить было трудно - и нашли ее. Самая большая сумма - 153,5 тысячи рублей была начислена за отопление. Здесь то и был подвох. Дело в том, что девушка сама подавала данные через онлайн-сервис.
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А там, в строке «отопление» вместо единиц измерения гигакалорий киловатт-час, стоял гигаватт-час. Вот и получилось превышение в 1000 раз. При этом у разных жильцов одного ЖК единицы измерения разнятся. Теперь у людей возникли вопросы к управляющей компании.
Ну а сама петербурженка будет требовать перерасчета. Платить за тепло на тысячу месяцев вперед она не собирается.
Это сумма без долгов. Просто в расчеты закралась ошибка. Фото: vk.com/jk_more_4 / Татьяна Лешанова.
ИСТОЧНИК KP.RU