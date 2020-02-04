В Петербурге сожгли 456 килограммов санкционных колбас, хамона и сыра

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:02:51+03:00

456 килограммов санкционных продуктов сожгли в печи. Фото: Россельхознадзор по СПб ЛО и ПО

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Очередную партию запрещенных деликатесов безжалостно уничтожили в Петербурге сотрудники Россельхознадзора. В печь отправились почти полтонны продуктов, произведенных в странах Евросоюза и попадающей под санкции.

- В одном из магазинов «Финские товары», расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга, должностными лицами изъято более 456 килограммов готовой мясной, молочной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Учитывая, что ввозить в Росси. можно лишь не больше пяти килограммов продукции в заводской упаковке и для личного пользования, то весь товар был конфискован, описан и вывезен на утилизацию.

4 февраля на спецплощадке все 395 килограмов сыров, йогуртов и масла, 53 килограмма колбасы и хамона и хамона, а также 7 килограммов финской рыбы отправили в высокотемпературную печь.

ИСТОЧНИК KP.RU