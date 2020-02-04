В Петербурге сожгли 456 килограммов санкционных колбас, хамона и сыра
Очередную партию запрещенных деликатесов безжалостно уничтожили в Петербурге сотрудники Россельхознадзора. В печь отправились почти полтонны продуктов, произведенных в странах Евросоюза и попадающей под санкции.
- В одном из магазинов «Финские товары», расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга, должностными лицами изъято более 456 килограммов готовой мясной, молочной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Учитывая, что ввозить в Росси. можно лишь не больше пяти килограммов продукции в заводской упаковке и для личного пользования, то весь товар был конфискован, описан и вывезен на утилизацию.
4 февраля на спецплощадке все 395 килограмов сыров, йогуртов и масла, 53 килограмма колбасы и хамона и хамона, а также 7 килограммов финской рыбы отправили в высокотемпературную печь.
ИСТОЧНИК KP.RU