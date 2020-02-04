2020-02-04T20:07:38+03:00
Общество

Первый в России университет ФСИН создадут в Петербурге к маю 2020 года

Он появится в городе Пушкине на Саперной улице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге появится первый в России университет ФСИН.В Петербурге появится первый в России университет ФСИН.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Петербурге появится пока что единственный в стране университет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Это следует из официального распоряжения правительства РФ, опубликованного на интернет-портале правовой информации, за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

- До 1 апреля 2020 года необходимо утвердить устав учреждения, а до 1 мая 2020 года обеспечить университету государственную регистрацию, - гласит документ.

Вуз создадут на базе ФКУ ДПО «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН». В штате будут работать до 1800 человек. Уже подыскано и место расположения всех корпусов будущего университета – на улице Саперной в городе Пушкине. Учреждение обеспечат не только зданием для учебы, но и медчастью, столовой, складами, мастерскими, автогаражом, трансформаторной подстанцией, котельной и спорткомплексом.

Добавим, что основными целями учреждения значатся обучение по образовательным программам ФСИН и научная деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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