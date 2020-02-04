2020-02-04T20:35:22+03:00
Происшествия

Пылающий «Шевроле Лачетти» напугал горожан у станции метро «Ломоносовская»

Водитель иномарки старался потушить машину самостоятельно, но огонь только разрастался [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге у станции метро "Ломоносовская" загорелась иномарка. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге у станции метро "Ломоносовская" загорелась иномарка. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 4 февраля у станции петербургского метро «Ломоносовская» вспыхнула «Шевроле Лачетти», как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Испуганные горожане обходили машину стороной и принялись снимать процесс тушения на камеры смартфонов. Огнем сначала занимался несчастный владелец иномарки.

Вокруг пожара между тем образовалась толпа зевак. Фото: vk.com/spb_today

Вокруг пожара между тем образовалась толпа зевак. Фото: vk.com/spb_today

- Там все с багажника началось, парень просил у трех попуток огнетушитель, пока еще очаг был маленький, но как-то не удалось. Дальше буквально за пару минут уже горело все, - рассказывает очевидец мощного пожара.

Машина превратилось в ничто. Фото: vk.com/spb_today

Машина превратилось в ничто. Фото: vk.com/spb_today

На месте быстро оказались спасатели МЧС. Пожарные потушили огонь, и водитель с тоской поглядел на то, что осталось от любимой «ласточки». По словам одного из свидетелей происшествия, спасатели уверены – пожар начался из-за проводки акустической системы. Водитель сгоревшей машины, к слову, здоров. Наверняка теперь он семь раз подумает, прежде чем ставить сабвуфер в багажник нового авто.

Многие очевидцы происшествия среагировали на пожар в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Многие очевидцы происшествия среагировали на пожар в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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