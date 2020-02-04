Автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина освободили силой ради нужд культурного центра

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:27:18+03:00

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4 февраля в Петербурге стало меньше на одну автомастерскую. Правда, она работала незаконно. Нелегальные гаражные боксы, где ремонтировали машины, располагались на проспекте Юрия Гагарина, 42А. Туда наведались с проверкой сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. Оказалось, что владелец автомастерской никаких договоров на аренду территории не заключал. А значит, 245 квадратных метров должны были пустовать.

Сотрудники ККИ нагрянули в автомастерскую в разгар ее рабочего дня. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- На двух объектах ранее разместили уведомления о необходимости добровольного освобождения земли, однако их проигнорировали. 4 февраля незаконную автомастерскую начали освобождать силой, - передает пресс-служба ККИ.

Место не будет долго пустовать. В данный момент рассматривается вопрос о предоставлении земли «Культурно-просветительскому центру деятелей театра и кино «Алеко», чтобы организация разместила там свои мастерские и склад.

ИСТОЧНИК KP.RU