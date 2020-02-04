2020-02-04T21:27:18+03:00
Общество

Автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина освободили силой ради нужд культурного центра

Владелец автомастерской не заключал никаких договоров на аренду земли. [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге освободили нелегальную автомастерскую. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаВ Петербурге освободили нелегальную автомастерскую. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Изменить размер текста:

4 февраля в Петербурге стало меньше на одну автомастерскую. Правда, она работала незаконно. Нелегальные гаражные боксы, где ремонтировали машины, располагались на проспекте Юрия Гагарина, 42А. Туда наведались с проверкой сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. Оказалось, что владелец автомастерской никаких договоров на аренду территории не заключал. А значит, 245 квадратных метров должны были пустовать.

Сотрудники ККИ нагрянули в автомастерскую в разгар ее рабочего дня. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Сотрудники ККИ нагрянули в автомастерскую в разгар ее рабочего дня. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- На двух объектах ранее разместили уведомления о необходимости добровольного освобождения земли, однако их проигнорировали. 4 февраля незаконную автомастерскую начали освобождать силой, - передает пресс-служба ККИ.

Место не будет долго пустовать. В данный момент рассматривается вопрос о предоставлении земли «Культурно-просветительскому центру деятелей театра и кино «Алеко», чтобы организация разместила там свои мастерские и склад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
74 аварии с участием такси произошли в Петербурге и Ленобласти с начала 2020 года
Автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина освободили силой ради нужд культурного центра
Разработка интеграционного плана Петербурга и Ленобласти уже ведется
Пылающий «Шевроле Лачетти» напугал горожан у станции метро «Ломоносовская»
Первый в России университет ФСИН создадут в Петербурге к маю 2020 года
Морозы до минус 18 градусов ожидают в Ленобласти
УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге
Бюджет на строительство коричневой линии метро Петербурга урезали на 1,6 млрд рублей
На Финском заливе в парке 300-летия выросли «ледяные цветы»
Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса появился в Петербурге
В Петербурге сожгли 456 килограммов санкционных колбас, хамона и сыра
В начале февраля на Неве начался ледоход
Жительнице Петербурга пришел счет в 153 тысячи рублей за отопление «однушки»
Искусственный домик для спасения детенышей кольчатой нерпы создали в Петербурге
В Ленобласти расширили гарантии бесплатной медицинской помощи
На Мурманском шоссе в кювет улетела маршрутка с пассажирами, погиб водитель
Грабитель барбершопа в Мурино попал на видео
В Петербурге выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Бдительные петербуржцы предотвратили кражу крышки люка
Ленобласть засыпает снегом, но метель пройдет мимо Петербурга
В Петербургском метро объяснили разный интервал поездов в течение суток
Смольный дал полтора года на подготовку проекта частного трамвая от Купчино до Шушар и Славянки
В Петербурге и Ленобласти предлагают провести полную интеграцию
Более 70 миллионов рублей растрачено при реконструкции парка Екатерингоф
Американец отсудил у вдовы петербургского бизнесмена 16 миллионов долларов
В портах Петербурга объявили борьбу со льдом
Петербургский приют пять месяцев не отдает кота настоящим хозяевам
В Петербурге полицейские надели наручники на маму с ребенком, приняв ее за закладчицу наркотиков