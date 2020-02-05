Три боеприпаса времен ВОВ обнаружили в водохранилище в Пушкинском районе
4 февраля около 17:50 в Кузьминском водохранилище в Пушкинском районе обнаружили опасную находку в виде трех боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Очевидцы ушли с места от греха подальше и тут же позвонили в МЧС. Через 2 часа снаряды вывезли для дальнейшей утилизации.
За прошедшие сутки боеприпасы находили еще в двух районах Петербурга – Курортном и Красносельском. Таков уж богатый на «урожай» день, некоторым петербуржцам пришлось изрядно понервничать.
- В 10:50 на 38-м километре Приморского шоссе был обнаружен 82-миллиметровый артснаряд времен ВОВ. Его вывезли в 17:00. Другой артиллерийский снаряд нашли возле дома №5 на улице Советской. Его забрали с места в 18:50, - передает пресс-служба МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
Добавим, что все снаряды вывезли силами Западного военного округа. Их безопасно утилизируют.
ИСТОЧНИК KP.RU