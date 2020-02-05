Водителя «Лады» насмерть раздавила фура в жестком ДТП в Гатчинском районе

5 Февр. 2020 2020-02-05T00:43:25+03:00

От столкновения с грузовиком из «Лады» вылетели водитель и пассажир, которые не пристегнулись [фото]

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Вечером 4 февраля на 59-м километре трассы А-120 произошло смертельное ДТП с участием «Лады» и грузовика «Вольво». По предварительной информации, ВАЗ-2115 выезжал с прилегающей территории и не пропустил мчавшуюся по дороге фуру. От удара у легковушки открылись двери и оттуда вылетели водитель и пассажир. 22-летний хозяин машины попал прямо под прицеп грузовика, а его приятель угодил под «Ладу».

22-летний водитель попал прямо под прицеп фуры. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. 28-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в больницу врачи скорой помощи, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти.

Известно, что оба мужчины в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, это уберегло бы их от трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU