2020-02-05T00:43:25+03:00
Происшествия

Водителя «Лады» насмерть раздавила фура в жестком ДТП в Гатчинском районе

От столкновения с грузовиком из «Лады» вылетели водитель и пассажир, которые не пристегнулись [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти в страшной аварии погиб водитель "Лады", угодивший под колеса грузовика. Фото: vk.com/dorinspbВ Ленобласти в страшной аварии погиб водитель "Лады", угодивший под колеса грузовика. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Вечером 4 февраля на 59-м километре трассы А-120 произошло смертельное ДТП с участием «Лады» и грузовика «Вольво». По предварительной информации, ВАЗ-2115 выезжал с прилегающей территории и не пропустил мчавшуюся по дороге фуру. От удара у легковушки открылись двери и оттуда вылетели водитель и пассажир. 22-летний хозяин машины попал прямо под прицеп грузовика, а его приятель угодил под «Ладу».

22-летний водитель попал прямо под прицеп фуры. Фото: vk.com/dorinspb

22-летний водитель попал прямо под прицеп фуры. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. 28-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в больницу врачи скорой помощи, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти.

Известно, что оба мужчины в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, это уберегло бы их от трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хозяева вечно молодого дворняги шестой месяц разыскивают его по Петербургу и Ленобласти
«Целительница» из Петербурга отправилась в тюрьму за дорогостоящие обряды по снятию порчи
Петербуржцев умилили выдры Ленинградского зоопарка, вытирающиеся после купания
На территории детского сада в петербуржца выстрелил бородач, искавший закладку
Водителя «Лады» насмерть раздавила фура в жестком ДТП в Гатчинском районе
Три боеприпаса времен ВОВ обнаружили в водохранилище в Пушкинском районе
Умер актер «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Из-за украденного щенка самоеда по кличке Бриджит Джонс на петербурженку завели уголовное дело
74 аварии с участием такси произошли в Петербурге и Ленобласти с начала 2020 года
Автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина освободили силой ради нужд культурного центра
Разработка интеграционного плана Петербурга и Ленобласти уже ведется
Пылающий «Шевроле Лачетти» напугал горожан у станции метро «Ломоносовская»
Первый в России университет ФСИН создадут в Петербурге к маю 2020 года
Морозы до минус 18 градусов ожидают в Ленобласти
УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге
Бюджет на строительство коричневой линии метро Петербурга урезали на 1,6 млрд рублей