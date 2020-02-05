2020-02-05T01:03:22+03:00
Происшествия

На территории детского сада в петербуржца выстрелил бородач, искавший закладку

Неравнодушный мужчина решил прогнать подозрительного гостя, но получил пулю
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге бородатый мужчина, искавший закладку на территории детского сада, выстрелил в горожанина, который сделал ему замечание.В Петербурге бородатый мужчина, искавший закладку на территории детского сада, выстрелил в горожанина, который сделал ему замечание.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На территории детского сада в Выборгском районе в петербуржца выстрелил неизвестный, искавший закладку с наркотиками. Все случилось утром 3 февраля. 47-летний мужчина живет в доме на улице Болотной, по левую сторону от него как раз находится детский сад. Около 10 утра он заметил, что там на территории шастает подозрительный мужчина, который явно ищет закладку. В ответ на вопросы и возмущения наркоман не стал церемониться и выстрелил в петербуржца.

- Его госпитализировали в больницу с рваной раной на кисти правой руки. В полицию об инциденте сообщил его сын, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

К сожалению, рядом с происшествием не оказалось камер видеонаблюдения. Однако потерпевший рассказал приметы подозреваемого – ему на вид от 40 до 45 лет, он был в черной шапке, коричневой куртке, темных брюках и ботинках. Также стрелок бородатый. Сейчас его разыскивают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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