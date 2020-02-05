Петербуржцев умилили выдры Ленинградского зоопарка, вытирающиеся после купания

5 Февр. 2020 2020-02-05T01:36:35+03:00

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Ленинградский зоопарк вновь порадовал очередным рассказом о буднях своих постояльцев. На этот раз героями публикации стали резвые выдры Русалка и Финик. Все знают, что они ведут полуводный образ жизни, поэтому сотрудники зоопарка решили показать, как хищные зверьки ловко вытираются после купания.

- Как и все животные, жизнь которых связана с водой, выдры тщательно следят за состоянием своего меха. После купания они усиленно отжимают влагу, вытираясь о различные предметы, а после приступают к «расчесыванию», - сообщает страничка Ленинградского зоопарка в Instagram.

Петербуржцы ожидаемо умилились выдрам. Многие тут же захотели их «потискать». Посмотреть на кормление Финика и Русалки можно в 11:45 и 15:20 каждый день в Ленинградском зоопарке. В это время они как раз ныряют в воду за лакомствами и, вероятно, могут затем вытереться или расчесаться на людях.

spbzoopark Выдры Ленинградского зоопарка мило вытираются после купания

ИСТОЧНИК KP.RU