2020-02-05T01:36:35+03:00
Дом. Семья

Петербуржцев умилили выдры Ленинградского зоопарка, вытирающиеся после купания

Выдры Русалка и Финик тщательно следят за состоянием своего меха [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцам очень понравилось смотреть на выдр, которые расчесываются и вытираются после купания. Фото: instagram.com/spbzooparkПетербуржцам очень понравилось смотреть на выдр, которые расчесываются и вытираются после купания. Фото: instagram.com/spbzoopark
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Ленинградский зоопарк вновь порадовал очередным рассказом о буднях своих постояльцев. На этот раз героями публикации стали резвые выдры Русалка и Финик. Все знают, что они ведут полуводный образ жизни, поэтому сотрудники зоопарка решили показать, как хищные зверьки ловко вытираются после купания.

- Как и все животные, жизнь которых связана с водой, выдры тщательно следят за состоянием своего меха. После купания они усиленно отжимают влагу, вытираясь о различные предметы, а после приступают к «расчесыванию», - сообщает страничка Ленинградского зоопарка в Instagram.

Петербуржцы ожидаемо умилились выдрам. Многие тут же захотели их «потискать». Посмотреть на кормление Финика и Русалки можно в 11:45 и 15:20 каждый день в Ленинградском зоопарке. В это время они как раз ныряют в воду за лакомствами и, вероятно, могут затем вытереться или расчесаться на людях.

spbzooparkspbzoopark
Выдры Ленинградского зоопарка мило вытираются после купания
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ИСТОЧНИК KP.RU

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