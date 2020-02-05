2020-02-05T01:54:06+03:00
Происшествия

«Целительница» из Петербурга отправилась в тюрьму за дорогостоящие обряды по снятию порчи

Потерпевшие отдавали мошеннице не только деньги, но и ювелирные украшения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге осудили "целительницу", обманувшую двух клиенток.В Петербурге осудили "целительницу", обманувшую двух клиенток.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге прошел суд над мошенницей, которая объявила себя народной целительницей и провела дорогостоящие обряды якобы по снятию порчи с двух горожанок. Первой пострадала пенсионерка еще в августе 2019 года. К ней на лавочку во дворе дома №18 на улице Карпинского подсела неизвестная дама, которая втерлась к пожилой женщине в доверие и навешала, что называется, лапшу на уши – мол, на бабушке «порча». Обряд по ее снятию вышел недешевым.

- Под предлогом устранения порчи она похитила у потерпевшей деньги в размере 11 тысяч рублей и ювелирные изделия общей стоимостью 139 тысяч рублей. После чего, в подтверждение своих слов, провела надуманный обряд. При аналогичных обстоятельствах «колдунья» совершила второе преступление, причинив другой петербурженке ущерб на сумму 245 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Позже «целительницу» поймали. Оказалось, что она рецидивист. Суд учел это во внимание и отправил ее «колдовать» в исправительную колонию общего режима сроком на 2 года и три месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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