2020-02-05T02:28:52+03:00
Дом. Семья

Хозяева вечно молодого дворняги шестой месяц разыскивают его по Петербургу и Ленобласти

Бодрый, но немного седой 11-летний старичок сбежал через калитку и был таков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге и Ленобласти разыскивают сбежавшего рыжего пса. Фото: vk.com/pernataВ Петербурге и Ленобласти разыскивают сбежавшего рыжего пса. Фото: vk.com/pernata
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По Петербургу и Ленобласти шестой месяц ищут рыжего пса, сбежавшего от своих хозяев из частного дома в садоводстве на Волхонском шоссе. 12 сентября 11-летняя собака, как и раньше, прошмыгнула через калитку, но в этот раз обратно не вернулась. По словам встревоженной хозяйки пса, они не нашли никаких следов.

- Обычно он бродил по окрестностям и возвращался, а сейчас нет. Версия, что старый и ушел умирать как-то не подходит - на свои 11 лет пес не выглядел. Он и бодрый был и шустрый, разве что прихрамывал на правую переднюю лапу, когда уставал, но носился при этом как угорелый, - поделилась с журналистом «Комсомолки» хозяйка собаки Наталья.

У пса немного седая мордочка и иногда он прихрамывает на правую переднюю лапу. Фото: vk.com/pernata

У пса немного седая мордочка и иногда он прихрамывает на правую переднюю лапу. Фото: vk.com/pernata

Скоро почти уже полгода с того момента, как пес сбежал. Семья регулярно дает объявление о пропаже, объезжает округу, но результата нет. Помочь не удается и волонтерам. Пару раз хозяева срывались к людям, подобравшим похожую собаку, однако это оказывалась не она.

Песик ласковый к людям, а вот с сородичами не против подраться. У него рыжий окрас и немного седая морда. Также собака иногда хромает на правую переднюю лапу, когда устает. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пса, могут перейти по ссылке во «Вконтакте» и связаться с хозяевами, которые все еще верят в чудо.

Почти полгода любые поиски пса не дают результата. Фото: vk.com/pernata

Почти полгода любые поиски пса не дают результата. Фото: vk.com/pernata

ИСТОЧНИК KP.RU

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Хозяева вечно молодого дворняги шестой месяц разыскивают его по Петербургу и Ленобласти
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