«Новая дорога» по воде между островами шокировала петербургских автомобилистов

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:28:35+03:00

Петербургские автомобилисты посмеялись над "глюком" навигатора, который построил маршрут по воде Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис навигатора предлагал водителям маршрут через Корабельный и Галерный фарватеры, причем, там образовалась «пробка» [фото]

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Автомобилисты Петербурга заметили нечто очень странное в популярном сервисе навигатора. Во вторник, 4 февраля, строя маршрут от Морского вокзала на Васильевском острове до тоннеля через Морской канал на Двинской улице, на Вольном острове, «Яндекс.Карты» предлагали ехать через Корабельный и Галерный фарватеры – то есть, по воде. Что самое удивительное, при этом приложение показывало, что на «дороге» ведутся ремонтные работы, установлены камеры и даже образовалась пробка.

Автомобилисты попросили не пускать обочечников, чтобы не создавать пробку / Фото: скрин "Яндекс.Карты"

Однако заметив явный глюк сервиса, петербургские автомобилисты не растерялись и стали шутить через «разговорчики» в сервисе.

- Ну, что там опять тупит, гребите веслами быстрее, - поругался на «водителей» петербуржец.

- Стоит гигантский кальмар и Джек-воробей, тормозят всех.

- Кладут асфальт прямо на лед, правый ряд.

- Обочечников не пускайте!

- Дайте проеду, у меня фрегат.

- Тону! Обманули! Дороги и ремонтов нет. Скоро проверю, может по дну идет.

Водители быстро подхватили шутки / Фото: скрин "Яндекс.Карты"

Автомобилисты от души повеселились, переписываясь на новой дороге. Однако некоторые отметили, что могла бы случиться трагедия, если бы кто-то ехал на электрокаре с автопилотом, который привык доверять программному маршруту, а не своим глазам.

Оказалось, что на пути много проблем включая рыбаков, чаек и камер / Фото: скрин "Яндекс.Карты"

ИСТОЧНИК KP.RU