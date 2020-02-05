«Новая дорога» по воде между островами шокировала петербургских автомобилистов
Автомобилисты Петербурга заметили нечто очень странное в популярном сервисе навигатора. Во вторник, 4 февраля, строя маршрут от Морского вокзала на Васильевском острове до тоннеля через Морской канал на Двинской улице, на Вольном острове, «Яндекс.Карты» предлагали ехать через Корабельный и Галерный фарватеры – то есть, по воде. Что самое удивительное, при этом приложение показывало, что на «дороге» ведутся ремонтные работы, установлены камеры и даже образовалась пробка.
Автомобилисты попросили не пускать обочечников, чтобы не создавать пробку / Фото: скрин "Яндекс.Карты"
Однако заметив явный глюк сервиса, петербургские автомобилисты не растерялись и стали шутить через «разговорчики» в сервисе.
- Ну, что там опять тупит, гребите веслами быстрее, - поругался на «водителей» петербуржец.
- Стоит гигантский кальмар и Джек-воробей, тормозят всех.
- Кладут асфальт прямо на лед, правый ряд.
- Обочечников не пускайте!
- Дайте проеду, у меня фрегат.
- Тону! Обманули! Дороги и ремонтов нет. Скоро проверю, может по дну идет.
Водители быстро подхватили шутки / Фото: скрин "Яндекс.Карты"
Автомобилисты от души повеселились, переписываясь на новой дороге. Однако некоторые отметили, что могла бы случиться трагедия, если бы кто-то ехал на электрокаре с автопилотом, который привык доверять программному маршруту, а не своим глазам.
Оказалось, что на пути много проблем включая рыбаков, чаек и камер / Фото: скрин "Яндекс.Карты"
ИСТОЧНИК KP.RU