Два жилых дома остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы в Колпино

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:47:45+03:00

Два жилых дома в Колпино остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы Фото: СОЦСЕТИ

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Из-за коммунальной аварии два жилых дома в Колпино всю ночь были без горячей воды и нормального отопления. В ночь на среду, 5 февраля, у дома 38 по улице Веры Слуцкой в Петербурге произошел прорыв трубы. Кипяток вытек на поверхность из-за чего густой пар затянул всю улицу.

- В 1:30 часов поступило сообщение о технологическом нарушении с выходом теплоносителя на поверхность. Аварийная бригада незамедлительно выехала на место, в 01:45 дефект был оперативно локализован, - сообщили в ГУП «ТЭК Петербурга».

С ночи аварийная бригада ведет работы по устранению нарушения на трубопроводе. Отмечается, что по состоянию на 6 часов утра центральное отопление и горячее водоснабжение ограничено в двух жилых домах.

- По нормативам на устранение дефекта отводится 8 часов, но специалисты ТЭКа делают все от них зависящее, чтобы завершить восстановительные работы раньше, - отметили в компании.

По предварительным данным, тепло и горячая вода в лишенные этого дома вернутся примерно в 10 часов утра 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU