Большой черный пес неделю воет в Шушарах, зовя на помощь
В соцсетях неравнодушные жители Петербурга рассказали о несчастном, печальном псе, появившегося в Шушарах. Как стало известно в среду, 5 февраля, большая черная собака уже неделю сидит на одном месте у Вишерской и грустно воет. Что именно его беспокоит, горожане понять не могут. То ли плачет он от тоски, то ли пытается позвать на помощь.
- Как можно выкинуть своего друга на улицу? Пес за то, что ты просто пришел домой дал воды и сосиску будет тебя любить. Люди совсем озверели, - пожалел собаку петербуржец, решивший, что ее выбросили на улицу.
Горожане стали ворчать, что пора бы ввести налог на собак, чтобы люди более ответственно относились к четверолапым.
- Ее пытались прогнать – с места не двигается, только рычит. Может примерз, - предположил очевидец.
Неравнодушные горожане стали жалеть пса и предлагать кому-нибудь позаботиться о нем – накормить и дать хотя бы временный крой. Однако пока что дело не двинулось с места, как и сам воющий пес.
ИСТОЧНИК KP.RU