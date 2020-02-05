Икону святой троицы за полмиллиона рублей украли у жителя Кронштадта

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:10:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Кронштадта проверяет заявление о краже иконы, стоимость которой оценивается в полмиллиона рублей. Во вторник, 4 февраля, правоохранителям поступило сообщение от 68-летнего петербуржца о том, что у него пропала ценная святыня, которая, по его мнению, представляет культурно-историческую значимость.

- Заявитель рассказал, что икону с изображением трех святых приобрел в антикварном магазине в городе Астрахань в 1995 году. По тем временам он отдал за нее 500 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Отмечается, что икона имела неправильную форму и стеклянную створку. Также у мужчины пропал чемодан небольшого размера, в котором хранились 22 ордена и медали.

Когда именно произошла кража, заявитель уточнить не смог. Примерный период времени – с 15 ноября 2019 года по 5 января 2020 года. Отсутствие имущества петербуржец обнаружил в подвальном помещении дома по улице Советская.

На данный момент по факту заявления проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU