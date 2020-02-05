Майские кусты зацвели в Петербурге в феврале

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:29:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербург, вроде как пришла зима. По крайней мере, с начала февраля в городе наступили небольшие морозы, а минувшая ночь на среду, 5 число, и вовсе стала самой холодной в 2020 году – температура воздуха опустилась ниже минус 8 градусов. Но даже это не помеха бушующей природе, которая перепутала времена года и считает, что давно пришла весна.

- 4 февраля прогулялась в Елагин парк (ЦПКиО, прим.ред.). Снега нет, грибов не нашла, прудики в ледяных узорах. Начала распускаться форзиция, - рассказала жительница Петербурга.

Горожанка сфотографировала набухшие почки кустарника. Небольшие желтые цветочки понемногу начали проклевываться из фиолетовой «скорлупки». Это особо удивительно смотрится на фоне узоров на только замерзших прудах парка.

- Если ударят морозы - цветочки могут замерзнуть, а жаль. Этих кустарников на острове не так уж и много. По весне всегда украшали парк, - волнуются горожане.

Однако, по прогнозам синоптиков, холода еще не долго простоят в Петербурге. К выходным в городе снова установится плюсовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU