2020-02-05T11:08:41+03:00
Происшествия

Петербуржец напоил и изнасиловал малолетнюю девочку

Полиция разыскивает некого «Максима», который принудил ребенка к интимной близости
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Некий "Максим" напоил и изнасиловал 14-летнюю петербурженкуНекий "Максим" напоил и изнасиловал 14-летнюю петербурженкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой взрослого парня, который воспользовался ее наивностью. Вечером во вторник, 4 февраля, в полицию Невского района обратились две 44-летние женщины. Обе рассказали о том, что некий мужчина по имени «Максим» изнасиловал школьницу.

- Сначала в полицию обратилась одна женщина, которая рассказала, что некий 26-летний парень принуждал к интимной близости подругу ее дочери. Позже заявление уже поступило от матери пострадавшего ребенка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Из рассказа женщины следует, что все произошло с 13 до 20 часов во вторник, 4 февраля, в одной из квартир дома 84 по улице Седова. Якобы, малознакомый мужчина по имени «Максим» под предлогом употребления алкоголя совершил в отношении ее 14-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также приняты меры к задержанию этого «Максима».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24