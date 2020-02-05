«Взорвешься, полетаешь»: Двое с гранатой попытались ограбить магазин в Петербурге

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:32:58+03:00

«Фокус» с учебной взрывчаткой у налетчиков не прошел, охранник быстро раскусил подделку

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В Красносельском районе двое 24-летних парней попытались ограбить продуктовый магазин, но безуспешно. Вечером в понедельник, 3 февраля, молодые люди вошли в торговый зал, расположенный в доме 20 по улице Рихарда Зорге в Петербурге уверенной походкой. Один из них угрожающе достал из кармана куртки предмет, похожий на гранату Ф-1, и подошел к охраннику.

- На, держи, взорвешься, полетаешь, - сказал один из парней, сунув руки охраннику магазина предмет.

После этого грабители стали сгребать различные товары, но вынести из магазина их не успели. На место быстро прибыли правоохранители, которые задержали наглых парней. Ими оказались безработные местные жители. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Позже выяснилась, что граната, которой парни пытались запугать охранника, оказалась муляжом. На данный момент оба задержаны. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU