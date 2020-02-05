Неловкий продавец оружия отстрелил себе палец

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:49:41+03:00

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Житель Петербурга, работающий в одном из оружейных магазинов, пострадал на работе из-за своей невнимательности. В четверг, 30 января, мужчину госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением. Оказалось, что он сам выстрелил в себя по неосторожности, когда осматривал пистолет.

- 42-летний пострадавший рассказал, что работает в оружейном магазине, который расположен в доме 46 по улице Типанова. В то злополучное утро, около 11 часов, в торговое помещение зашел неизвестный мужчина и предложил купить у него пистолет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Незнакомец достал огнестрельный травматический пистолет «Лидер» 10/32 калибра. Продавец начал его осматривать и снял с предохранителя. Тогда оружие выстрелило ему прямо в левую руку.

В результате, мужчина отстрелил себе указательный палец. В больнице врачи обработали ему рваную рану и после в удовлетворительном состоянии отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU