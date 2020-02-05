Восемь тысяч километров дорог на сутки очистили от снега и наледи в Ленобласти

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:04:09+03:00

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Пока в Петербурге стоят сухие морозы и светит солнце, на Ленинградскую область обрушился снегопад и вьюга. Во вторник, 4 февраля, на покрытых гололедом трассах в регионе произошло 65 ДТП, при этом погибли трое человек. Дорожные службы активно работают на улицах, за сутки они очистили от снега и наледи восемь тысяч километров дорог. Понадобилось 58 тонн соли.

- Районные ДРСУ переведены на усиленный режим работы, круглосуточно дороги патрулируют 414 единиц спецтехники, трудятся 600 рабочих, — рассказал глава дорожного регионального дорожного комитета Денис Седов.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня погода в области особо не поменяется: мороз ночью будет достигать отметки до минус 18 градусов по Цельсию, возможны длительные снегопады. Наиболее сильные заморозки прогнозируются на востоке Ленинградской области.

Жителям Ленобласти напомнили, что в регионе работает «горячая линия», где дорожники 24 часа в сутки принимают заявки от жителей и автомобилистов по телефону 8(812)251-42-84.

ИСТОЧНИК KP.RU