Восемь тысяч километров дорог на сутки очистили от снега и наледи в Ленобласти
Пока в Петербурге стоят сухие морозы и светит солнце, на Ленинградскую область обрушился снегопад и вьюга. Во вторник, 4 февраля, на покрытых гололедом трассах в регионе произошло 65 ДТП, при этом погибли трое человек. Дорожные службы активно работают на улицах, за сутки они очистили от снега и наледи восемь тысяч километров дорог. Понадобилось 58 тонн соли.
- Районные ДРСУ переведены на усиленный режим работы, круглосуточно дороги патрулируют 414 единиц спецтехники, трудятся 600 рабочих, — рассказал глава дорожного регионального дорожного комитета Денис Седов.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня погода в области особо не поменяется: мороз ночью будет достигать отметки до минус 18 градусов по Цельсию, возможны длительные снегопады. Наиболее сильные заморозки прогнозируются на востоке Ленинградской области.
Жителям Ленобласти напомнили, что в регионе работает «горячая линия», где дорожники 24 часа в сутки принимают заявки от жителей и автомобилистов по телефону 8(812)251-42-84.
ИСТОЧНИК KP.RU