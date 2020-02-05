Петербурженку оштрафовали за провоз бриллиантового кольца премиум-класса через границу без декларации
Пассажирку поезда «Аллегро», который мчал из Хельсинки в Петербург, оштрафовали на кругленькую сумму. Как стало известно в среду, 5 февраля, во время таможенного досмотра на Выборгском железнодорожном посту, у женщины в багаже нашли дорогостоящее кольцо премиум-класса, которое она не задекларировала.
- В сопровождаемом багаже у владелицы находилось кольцо из металла желтого цвета швейцарской фирмы «Chopard». Пассажирка объяснила, что не заполнила таможенную декларацию, так как посчитала, что «стоимость товара не превышает нормы провоза на двоих», - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Колечко с бриллиантами изъяли у хозяйки и отправили на таможенную экспертизу для его идентификации, определения рыночной стоимости. Оказалось, что украшение оказалось подлинным и действительно элитным. Его стоимость составила 174,5 тысячи рублей.
За несоблюдение правила провоза дорогих украшений, на женщину составили административный протокол. В качестве наказания ей придется заплатить штраф в размере половины стоимости товара – 87 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU