Предприниматель подозревается в краже 17 миллионов, выделенных на ремонт водоканала в Волхове

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:44:52+03:00

В Волхове изобличили гендиректора коммерческой фирмы в хищении 17 миллионов рублей, выделяемых на ремонтные работы водоканала Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Ленинградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. 35-летний генеральный директор одной коммерческой фирмы подозревается в хищении более 17 миллионов рублей, которые были выделена на ремонт водоканала в городе Волхов.

- В 2015 году подозреваемый вступил в преступный сговор с некими соучастниками. 15 ноября 2015 года он заключил договор подряда с МУП «Волховский водоканал» на выполнение ремонтных работ водовода протяженностью 1994,5 погонных метров. В договоре фигурировала сумма более 43 миллионов рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Однако не все эти деньги были использованы по назначению. Так, первый акт о выполнении работ на 29,5 миллионов рублей предприниматель составил к 25 декабря 2015 года, второй акт от 15 марта 2016 года на сумму 13,8 миллионов рублей. Все документы были подписаны должностными лицами МУП «Волховский водоканал». На основании этих актов на счет коммерческой компании, которая обязалась произвести ремонт, была перечислена сумма, превышающая 43 миллиона.

Однако, после проведения строительно-технической судебной экспертизы установлено, что стоимость невыполненных работ составила 17 116 201 рублей. Следователи считают, что эти деньги забрал себе предприимчивый 35-летний гендиректор вместе со своими поддельниками, личности которых сейчас устанавливаются.

Во вторник, 4 февраля 2020 года, в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мера пересечения ему пока не избрана.

ИСТОЧНИК KP.RU