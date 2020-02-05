2020-02-05T13:38:24+03:00
Происшествия

Пожар произошел на территории больницы в Сестрорецке

По словам очевидцев в соцсетях, горит строительный вагончик
Лилия КОЗЛОВА
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На территории городской больницы в Сестрорецке произошел пожарНа территории городской больницы в Сестрорецке произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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В Курортном районе Петербурга произошло ЧП. Очевидцы в социальной сети рассказывают о том, что около часа дня на территории городской больницы номер 40 в Сестрорецке начался пожар. Из-за забора, ограждающего медицинское учреждение, валит густой черный дым и видны красные языки пламени, поднимающиеся на два метра вверх.

- Пожар на территории городской больнице в Сестрорецке, - оповестили горожан в социальной сети очевидцы.

О пожаре первыми сообщили очевидцы в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

О пожаре первыми сообщили очевидцы в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Медицинское учреждение располагается в доме 9А по улице Борисова. Судя по фотографиям, которыми делятся очевидцы в интернете, на месте уже дежурит полицейская машина, пожарные в пути.

По словам очевидцев, саму больницу огонь не задел. Местные предполагают, что пламя охватило строительный вагончик, находящийся на территории учреждения. Сообщений о пострадавших не поступало.

- В 12:46 часов на территории больницы горел контейнер со строительным мусором и мусор на прилегающей территории в 20 квадратных метров. В час дня пожар локализован, - сообщили в МЧС Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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