Труп мужчины нашли на спортивной площадке в Сланцах

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:41:32+03:00

Бегун-любитель умер в Сланцах во время тренировки Фото: Олег ЗОЛОТО

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Спортивный, в самом расцвете сил мужчина неожиданно умер во время тренировки. Во вторник, 4 февраля 2020 года, дежурный физкультурно-оздоровительного комплекса стадиона «Химик», расположенного в городе Сланцы в Ленинградской области, позвонил в полицию и рассказал, что обнаружил на беговой дорожке труп мужчины. Правоохранители и карета скорой помощи незамедлительно выехали на место.

- По рассказам дежурного, в 11:20 часов он увидел, как неизвестный ему пожилой мужчина бегал по дорожке на территории комплекса. В какой-то момент он упал лицом вниз и не шевелился, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп. Выяснилось, что он принадлежит 49-летнему местному жителю. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Тело умершего было направлено в морг. Там специалисты выяснят, почему спортивный мужчина не дожил до своего 50-летия буквально пару недель.

ИСТОЧНИК KP.RU