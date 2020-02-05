Рыбаки вышли на тонкий лед на Невской губе

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:04:56+03:00

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В Петербурге только-только небольшие морозы сковали городские акватории льдом, а рыбаки уже побежали заниматься любимым хобби. В среду, 5 февраля, жители Приморского района заметили троих человек на тонком льду на Невской губе недалеко от «Газпром Арены» и рассказали об этом в соцсети. С подвергающими себя опасность мужчинами попытались поговорить сотрудники МЧС, однако, упертые рыбаки их не послушали.

В МЧС пояснили, что запрета выхода на лед нет, поэтому они не имеют права забирать людей / Фото: скрин vk.com/spb_today

- Катер на воздушной подушке добрался до рыбаков. Там было трое мужчин. С ними провели профилактическую беседу и посоветовали покинуть опасную зону. Двое после этого ушли, один принял решение остаться, - рассказали «КП-Петербург» в МЧС города.

Как пояснили спасатели, на данный момент, до 7 марта 2020 года выход на лед не запрещен, поэтому забирать насильно МЧС никого не имеет права. Вся ответственность лежит на самих рыбаках. Безусловно, за ними спасатели все равно приглядывают, чтобы предотвратить трагедию, в случае, если лед треснет.

ИСТОЧНИК KP.RU